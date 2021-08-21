Ханты-Мансийск, 21 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (37 случаев), сообщает 21 августа региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 166 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 21 августа в Югре зарегистрировано 69 015 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 65 295 человек, 1035 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).