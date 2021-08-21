Вашингтон, 21 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Жителю США, который угрожал взорвать около библиотеки Конгресса в Вашингтоне автомобиль, где, по его словам, находилась бомба, предъявлены обвинения по четырем пунктам. Об этом 21 августа сообщает ИА «Красная Весна».

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Отмечается, что, по данным NBC, уроженцу штата Северная Каролина Флойду Рэю Роузберри в первую очередь предъявили обвинения в угрозе применения оружия массового поражения (ОМП) и угрозе использования взрывного устройства.

Кроме того, указывается, что во время заседания суда прокурор отметил, что обвиняемый неоднократно высказывался против политики президента США Джо Байдена, а также выступал с критикой здравоохранения и негативным образом высказывался по поводу миграционной политики в стране. При этом родственники Роузберри заявили, что он планировал совершить насилие.

Напомним, 19 августа Флойд Рэй Роузберри Роузберри припарковал свой автомобиль около здания библиотеки Конгресса США на Капитолийском холме, заявив, что в транспортном средстве находится взрывное устройство.