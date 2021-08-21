В США предъявили обвинение угрожавшему взорвать Капитолий мужчине
Вашингтон, 21 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Жителю США, который угрожал взорвать около библиотеки Конгресса в Вашингтоне автомобиль, где, по его словам, находилась бомба, предъявлены обвинения по четырем пунктам. Об этом 21 августа сообщает ИА «Красная Весна».
Отмечается, что, по данным NBC, уроженцу штата Северная Каролина Флойду Рэю Роузберри в первую очередь предъявили обвинения в угрозе применения оружия массового поражения (ОМП) и угрозе использования взрывного устройства.
Кроме того, указывается, что во время заседания суда прокурор отметил, что обвиняемый неоднократно высказывался против политики президента США Джо Байдена, а также выступал с критикой здравоохранения и негативным образом высказывался по поводу миграционной политики в стране. При этом родственники Роузберри заявили, что он планировал совершить насилие.
Напомним, 19 августа Флойд Рэй Роузберри Роузберри припарковал свой автомобиль около здания библиотеки Конгресса США на Капитолийском холме, заявив, что в транспортном средстве находится взрывное устройство.