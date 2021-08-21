Москва, 21 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В России злоумышленники придумали новый способ обмана граждан. Об этом 20 августа пишет «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Злоумышленники становятся более изощренными. Теперь они начали использовать в своих целях события, которые вызывали общественный резонанс. К примеру, после новости об акции Сбербанка, угостившего пиццей промоутеров Альфа-банка, в сети появилось множество сайтов с предложением якобы бесплатного угощения от банков.

Промоутеры Альфа-банка раздавали листовки рядом с офисом Сбербанка. Сотрудники Сбербанка решили угостить промотуров пиццей, которую доставил сервис из экосистемы Сбера. Событие это было освещено в СМИ.

После этого в интернете мошенники стали создавать сайты, рекламирующие якобы бесплатное угощение от ведущих банков. На сайте предлагается ввести фамилию, имя, отчество, номер банковской карты и номер телефона, а после этого дважды передать злоумышленникам код из SMS-сообщения. Собственно, после этого доверчивый гражданин не получает никакого бесплатного угощения, а лишается своих денег.