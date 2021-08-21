Кейптаун, 21 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В ЮАР впервые появились в продаже веганские (веганы — представители строгого направления вегетарианства) яйца (JUST Egg) от компании Eat Just, произведенные на основе бобов мунг. Об этом 21 августа сообщает ИА «Красная Весна».

John Liu Яйца

Отмечается, что, по данным портала VegNews, этого удалось достичь благодаря партнерству между компанией из Калифорнии Eat Just и маркетинговой платформой Infinite Foods.

При этом уточняется, что названный продукт питания можно будет приобрести в ЮАР через розничный магазин Wellness Warehouse и сайт электронной коммерции Infinite Foods.

«Мы в восторге от возможностей, которые создает это партнерство, поскольку оно говорит об идеале Infinite Foods по созданию социально-экономической устойчивости, продвижению растительного образа жизни и использованию технологий для вывода отличных продуктов на рынок», — заявил по этому поводу основатель и генеральный директор Infinite Foods Мишель Адельман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что статья в американской газете Wall Street Journal (WSJ) об устойчивости мясной промышленности вызвала резонанс в среде веганов.