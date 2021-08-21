Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Статья в американской газете Wall Street Journal (WSJ) об устойчивости мясной промышленности вызвала резонанс в среде веганов (представителей строгого направления вегетарианства). Об этом 21 августа сообщает ИА «Красная Весна«

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Уточняется, что вице-президент компании ProVeg International Жасмин де Бу и директор отдела портала Plant Based News направили в редакцию WSJ письмо с просьбой «отмежеваться от этой статьи» и дать подтверждение, что больше газета не будет рекламировать «вводящие в заблуждение данные».

«Эта статья основана на сомнительных данных. Она не заслуживает доверия и противоречит данным, подтвержденным международными научными отчетами и данными таких учреждений, как ФАО, ЮНЕП и МГЭИК», — утверждается в письме.

Отметим, ранее газета WSJ обнародовала статью о том, что заявления о негативном воздействии мясной промышленности на окружающую среду планеты Земля не советуют действительности, а переход к употреблению продуктов растительного происхождения жителями США только незначительно снизит выбросы парниковых газов в атомсферу.