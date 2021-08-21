Киев, , 10:50 — REGNUM США сменили своего представителя на саммите «Крымской платформы» в Киеве, сообщает 21 августа пресс-служба американского посольства.

Флаги США и Украины U.S. Department of State

Вместо министра транспорта Пита Буттиджича США на мероприятии представят министр энергетики Дженнифер Гренгольм и её заместитель по международным делам Эндрю Лайт.

Посольство уточняет, что делегация США примет участие в саммите «Крымской платформы» 23 августа, 24 августа — примут участие в военном параде ко дню независимости Украины, после чего состоится официальный прием в Мариинском дворце.

Посольство не поясняет, чем обусловлена смена представителя.

ИА REGNUM напоминает — о том, что США внезапно решили сменить своего представителя на «Крымской платформе» накануне заявил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров.

До этого украинские СМИ сообщили, что Буттиджич пробудет в Киеве еще два дня после завершения саммита, «чтобы лучше изучить Украину». В публикациях доказывалось, что министру прочат большое будущее и не исключают даже его избрания главой государства в будущем, поэтому то, что он приедет в Киев — «действительно важно».