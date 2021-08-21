Самара, 21 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Купание на нескольких пляжах рекомендовали ограничить в Самарской области. Об этом 21 августа сообщает пресс-служб областного Роспотребнадзора.

City-yaroslavl.ru Пляж

Сообщается, что специалисты вязли пробы воды реки Волга около пляжа второй очереди набережной в г. Самара, а также около пляжей №1 и № 2 озера Сакулино г. Новокуйбышевска и пляжей № 1 и № 2 г. Сызрань. Анализ проб показал, что вода по микробиологическим показателям не соответствует установленным гигиеническим требованиям.

«Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что специалисты надзорного ведомства рекомендации чиновникам проинформировать людей о неудовлетворительном качестве воды в этих водоёмах, установив аншлаги черный шар или плакат «Купание запрещено».

«Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области оборудованы и эксплуатируются 33 пляжа.