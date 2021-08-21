Денвер, США, 21 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Тяжелым форвардом Полом Миллсэпом, который в настоящее время пребывает в статусе свободного агента, интересуются сразу два клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 21 августа сообщает инсайдер Майк Сингер на своей странице в соцсети Twitter.

Max Pixel Баскетбол

По данным источника, 36-летнего баскетболиста хотят заполучить команды «Бруклин Нетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». При этом последние четыре сезона игрок выступал за клуб «Денвер Наггетс».

Отметим, Пол Миллсэп является четырёхкратным участником Матча звёзд НБАи в прошлом сезоне, играя за «Денвер», набирал в среднем за матч по 9,0 очков, делал по 4,7 подбора и отдавал по 1,8 передачи.