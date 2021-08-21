Якутск, 21 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Якутии за сутки спасатели смогли справиться с десятью природными пожарами. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает МЧС России.

Лесной пожар

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Сообщается, что по оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 88 природных пожаров, за сутки огнеборцы смогли ликвидировать десять пожаров на общей площади 617 тысяч гектар.

Спасатели МЧС задействованы в населенных пунктах Ергелех, Едей, Петропавловск, Мельжехси и в заповеднике Ленские столбы. Пожарная авиация МЧС России применялась в Усть-Майском и Томпонском районах — были выполнены 38 вылетов, слито 343 тонны воды.

Всего в борьбе с огнем в Якутии задействован 2,7 тысяч человек при 433 единицах техники.