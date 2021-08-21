Уфа, 21 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Повышение температуры воздуха до 39 °C ожидается в Башкирии. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жара

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Сообщается, что 22 и 23 августа в республике не ожидается существенных осадков. Температура воздуха в ночное время может опуститься до 17 °C, а днем столбик термометра может подняться до 39 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из-за засухи ввели режим ЧС.