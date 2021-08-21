Флоренция, Италия, 21 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Сербский нападающий флорентийского футбольного клуба «Фиорентина» Душан Влахович может перейти в мадридскую команду «Атлетико». Об этом 21 августа сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации источника, 21-летний футболист достиг принципиальной договорённости о соглашении с руководством «Атлетико», однако мадридский клуб пока так и не договорился с «Фиорентиной» о трансфере игрока.

При этом указывается, что «Атлетико» готов отдать за форварда € 75 млн, но в флорентийской команде не хотят продавать футболиста и готовятся провести с ним переговоры о продлении контракта в ближайшее время.

Отметим, в прошлом сезоне Душан Влахович сыграл в составе «Фиорентины» в 37 матчах итальянской серии А и отличился в них 21 забитым голом, а также был признан лучшим молодым игроком чемпионата.