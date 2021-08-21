Нижний Новгород, 21 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Нижегородской области сгорели 11 домов в поселке Стеклянный из-за лесного пожара. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает региональное управление МЧС.

Krewlex Лесной пожар

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Сообщается, что лесные пожары продолжаются на территории Мордовского заповедника. Огонь с территории Мордовского заповедника перекинулся на поселок Стеклянный под Первомайском.

Сгорели 11 строений. Одно из сгоревших зданий было дачным домом, принадлежность ещё десяти устанавливается.

К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал — жители были своевременно эвакуированы.

Спасатели продолжают борьбу с огнем в Мордовском заповеднике. Напомним, что пожары вспыхнули там 3 августа и продолжаются до сих пор. Из-за направления ветра пожар смещается к Нижегородской области. В Первомайсске введет режим ЧС.