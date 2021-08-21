Уфа, 21 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Пыльный вихрь на травяном пожаре зафиксировали жители в Башкирии. Видео этого явления было опубликовано в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» в социальной сети.

Barneos22.ru Алтайский торнадо

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Жителей республики напугал «огненный торнадо», который они увидели в Хайбуллинском районе республики. На кадрах видно, что на поле горит трава и движется торнадо.

«От жары на пастбищах Бурибаевского сельсовета 19 августа 2021 года в 12:09 загорелась сухая трава и возник вихрь. Опасности для людей и поселений нет», — сообщает 20 августа пресс-служба ЦУР Башкирии.

По информации МЧС Башкирии, жителям удалось зафиксировать «пыльный вихрь» между населенными пунктами Бурибай и Садовый на пастбищном угодье Бурибаевского сельсовета, во время которого горела сухая трава на площади пять га.

«Огонь ликвидирован», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в настоящее время в республике горит лес на площади более 500 га.