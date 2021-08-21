Пирр, США, 21 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Дуэн Джонсон победил досрочно своего соотечественника Девина Фишера на турнире Bellator 265, проходившем в городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США). Об этом 21 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Уже в течение первой минуты первого раунда Джонсон смог перевести схватку в партер и удачно провел своему оппоненту удушающий прием, чем вынудил Фишера сдаться.

Отметим, это пятая победа (три — досрочно) Дуэна Джонсона в ММА при одном проигранном поединке. Для Девина Фишера это поражение стало девятым при трех выигранных (все — досрочно) боях.