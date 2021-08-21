Москва, 21 августа, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Каждый четвёртый новый легковой автомобиль, проданный в России в первой половине 2021 года, произведён южнокорейскими компаниями. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциация европейского бизнеса.

Areaseven Kia Rio

С января по июнь 2021 года в России было продано около 200 тыс. автомобилей южнокорейских брендов, что на 37,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. На долю южнокорейских брендов пришлось почти 25% от общего объёма продаж новых авто в России.

Лидером по продажам остаётся седан Kia Rio — за шесть месяцев текущего года в России было продано 44,8 тыс. автомобилей этой модели. Второе место с 38,8 тыс. проданных экземпляров занял кроссовер Hyundai Creta.

Тройку лидеров замкнул седан Hyundai Solaris (33,5 тыс. проданных авто). В пятёрку самых популярных южнокорейских автомобилей в России также вошли Kia K5 (15,3 тыс.) и Kia Sportage (14,4 тыс.).