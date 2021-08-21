Элиста, 21 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, посетивший Калмыкию, назвал первоочередные задачи, которые предстоит решить местным властям.

Glava.region08.ru Министр здравоохранения России посетил Калмыкию

«[Глава федерального ведомства] подчеркнул важность цифровизации здравоохранения, формирования инфраструктуры и кадрового обеспечения, а также необходимость пройти углубленную диспансеризацию, особенно для перенесших COVID-19», — уточнил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Михаил Мурашко посетил новую детскую поликлинику на 550 посещений в смену, которая открылась в Элисте, напомнил о сохранении угрозы распространения коронавируса и призвал жителей Калмыкии принять участие в прививочной кампании. Для коллективного иммунитета нужно достичь показателя в 80%.