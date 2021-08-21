Красноярск, 21 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 447 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 100 653. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

(сс) Tasnim News Agency Обследование больного COVID-19

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Из 447 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 87 (темп прироста 0,3%), в Норильске — 49 (1,0%), в Лесосибирске — 22 (1,0%), в Сосновоборске — 21 (1,2%), в Енисейске — 15 (1,2%), в Минусинске 14 (0,4%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Енисейском — 30 (2,6%), Иланском — 20 (2,4%) и Балахтинском — 14 (1,5%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взяты 3128 (-59) человек, сняты с наблюдения — 3304 (0). Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 38 538 (-276) человек.

За последние сутки в регионе проведено 8264 теста на коронавирус, с начала эпидемии — 3 437 027.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае прививку от коронавируса сделали 737 403 человека.