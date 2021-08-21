Элиста, 21 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Калмыкии произошла авария со смертельным исходом, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД России.

02.мвд.рф ДТП

Вечером 20 августа на участке автодороги Яшкуль — Комсомольск — Артезиан, предположительно, опрокинулся Mitsubishi Pajero. В автомобиле находились пять человек. В результате ДТП погибли 37-летняя женщина и 14-летний ребёнок. Госпитализированы водитель и ещё двое детей.

По факту аварии проводится проверка.