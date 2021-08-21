Уфа, 21 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Семь лесных пожаров на общей площади 59,08 га возникло за прошедшие сутки в Башкирии. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

Лесной пожар

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Отмечается, что в регионе за минувшие 24 часа ликвидировали семь очагов лесных пожаров на площади 51,18 га. При этом на территории региона продолжают действовать 11 пожаров в лесах на общей площади 527,4 га, из них локализовано семь лесных пожаров на общей площади 471,9 га. Пока не удалось локализовать четыре лесных пожара на общей площади 55,5 га.

«21.08.2021 года в лесном фонде Башкирии прогнозируются 3, 4, 5 классы пожароопасности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что во всех лесах Башкирии из-за угрозы пожаров ограничили пребывание людей.