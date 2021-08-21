Вашингтон, 21 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Съёмки четвёртого боевика франшизы «Неудержимые» стартуют в октябре 2021 года. Об этом сообщил режиссёр фильма Сильвестр Сталлоне в социальной сети Instagram.

Chicagotribune.com Сильвестр Сталонне

Режиссёр рассказал, что следующая картина франшизы получила рабочее название «Рождественская история». Также Сталлоне добавил, что новый фильм станет не продолжением серии, а спин-оффом.

Подробная информация о сюжете и актёрском составе новых «Неудержимых» не раскрывается. Предполагается, что помимо персонажа Сталлоне в спин-оффе может появиться персонаж Джейсона Стэйтема Ли Кристмас.

Сильвестр Сталлоне выпустил первый фильм «Неудержимые» в 2010 году. Для участия в этой картине он собрал ансамбль самых популярных актёров боевиков 1990-х годов.

Фильм собрал в мировом прокате более $270 млн при бюджете в $80 млн. В 2012 и 2014 годах вышли ещё два фильма этой франшизы.