Турин, Италия, 21 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Французский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Самуэль Жиго может перейти в туринскую команду «Торино». Об этом 21 августа сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари на своей странице в соцсети Twitter.

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго

По информации источника, в данный момент стороны продолжают переговоры о трансфере 27-летнего французского футболиста и сумма этой сделки может составить €4 млн.

Отметим, в прошлом сезоне Самуэль Жиго сыграл в составе «красно-белых» в 26 матчах Российской Премьер-Лиги и отличился в них тремя забитыми мячами. Московский «Спартак» в прошлом сезоне финишировал в чемпионате России на втором месте.