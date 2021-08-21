21 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление президента России Владимир Путина о том, что Российская Федерация готова обсудить поставки газа в страны Европы через Украину после 2024 года, но для этого необходимо знать и о готовности потребителей приобрести топливо.

Мирослава Романенко, , 10:38 — REGNUM Российская Федерация готова обсудить поставки газа через Украину в страны Европы после 2024 года, но для этого необходимо знать и о готовности потребителей приобрести топливо, заявил 20 августа президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Природный газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Но для этого мы должны понять: на какой срок, в каком объёме. А для этого мы должны получить ответ от наших европейских партнёров, сколько же они у нас готовы закупать?.. Мы не можем подписать контракт, если у нас нет контракта на поставку нашим потребителям в Европе. А с учётом «зелёной повестки», которая сейчас, по сути, уже осуществляется в Европе, у нас стоит вопрос: будут ли у нас вообще закупать газ и сколько? Это предмет для обсуждения», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что вопрос является коммерческим, напомнив ещё об одной составляющей — техническом состоянии украинской трубопроводной системы.

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Заявление российского лидера обсудили на YouTube-канале «112 Украина». Многие отметили, что, по их мнению, Путин дал понять, что в дальнейшем транзит газа через территорию Украины будет зависеть от покупателя топлива и его готовности платить за транзит больше.

Украинский транзит газа Gazprom.ru

«Желающих покупать газ дороже не будет, делайте выводы», — написал Sergey B.

«Прямым текстом сказано: если Европа захочет покупать газ через украинскую трубу, то поставки будут. А если не захочет, то не будут. Это не было сказано, но это подразумевается. И как бы невзначай было упомянуто о техническом состоянии трубы. Кто захотел, тот услышал», — отметил Александр М.

«Чтобы был транзит газа, его должна заказать и оплатить Европа… Только после этого Россия оплатит транзит и отправит газ в Европу. А будет ли покупать Европа газ через ГТС Украины, который стоит гораздо больше, чем через СП-2 и «Южный поток»?» — задался вопросом комментирующий под псевдонимом Прилёт тапка.

«Если европейцы будут согласны покупать газ через украинскую ГТС. Этим всё сказано, если они захотят переплачивать, то-таки да», — пишет Алексей Я.

«У «врага» придется на коленях зимой газ и энергию просить. Я бы ничего вам не дала», — отреагировала Ольга Г.

«Да, кинули Украину по полной. Мне, говорит, по барабану, через СП-2 — рубль, через Украину — полтора, где хотите, там и бронируйте, деньги-то ваши. Ясен пень, транзитировать будут только то, что не влезет в СП-1, СП-2 и «Турецкий поток», — написал Ewgeny B.

«Ура! Опять перемога (победа — сарказм. — М. Р.)! Они же слышат то, что хотят услышать… Им же ничего не гарантируют. Пусть заставят Европу покупать «агрессорский» газ в больших количествах. Тогда еще поживут, но отвечать будет «весь мир с нами», — добавил LelikZubok.

«Про зеленую энергетику и экологичность — троллинг 80-го уровня! Знает же, что в Европе это фетиш!..» — отреагировала Ната К.

Карта транзитных газопроводов Ямал-Европа Nzeemin

«И Путин, и Меркель прекрасно понимают, что это все слова. Зачем Германии переплачивать за газ через Украину, если она сама может получать деньги за транзит российского газа в Европу. Германия уже построила у себя две ГТС. Если и будут качать газ через Украину, то каких-нибудь 20−30 млрд в год. Чтобы рты заткнуть недовольным», — добавил один из читателей.

«Зачем транзитировать газ через такое недружественное государство?» — не понимает Michael K.

«Все и так все понимают. Путин сказал: будем гнать газ сколько скажете. Только платите. Но проблема в том, что для того, чтобы украинская труба была рентабельна и приносила хотя бы минимальный доход, по ней нужно прогонять газа столько, сколько Евросоюзу не нужно. Тем более по цене в три раза дороже, чем по СП-2», — подытожила Лидия Г.

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