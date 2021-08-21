Улан-Удэ, 21 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 55 462. Об этом утром 21 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 27 111 случаев заражения (49% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умер один пациент с COVID-19 (всего умерли 1754 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 459 (-26) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1126 (-244) человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 48 692 (+47) человека.

В реанимации остаются 64 пациента в тяжёлом состоянии (37 — старше 65 лет). В том числе 30 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (18 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 73% — из 629 перепрофилированных коек заняты 459.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусом.