Самара, 21 августа, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Экстремально-высокие температуры воздуха зафиксированы в Самарской области. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ИА REGNUM Жара в городе

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Сообщается, что 20 августа в регионе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на нескольких метеостанциях. Так, в Клявлино на 4,1°С был побит температурный рекорд 2016 года. На этой метеостанции столбик термометра поднялся до 38,5°С. На 4 °C жара побила рекорд 2016 года на метеостанции Кинель-Черкассы. Здесь была зафиксирована температура 40,7°С.

Температура 40,4°С была зафиксирована в Безенчуке. Здесь был побит температурный рекорд 1935 года (отклонение составило 2,5°С). Температурный рекорд этого же года был побит на метеостанции Большая Глушица (отклонение составило 1,3°С).

Также жара побила рекорд на метеостанциях Самара, АГЛОС, Челно-Вершины, Тольятти, Сызрань, Ново-Девичье, Авангард, Большая Глушица, Серноводск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за высокой пожароопасности лесов в Самарской области запретили посещать леса.