Москва, 21 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Завтра, 22 августа, в России вступает в силу закон, который делает необязательным техосмотр для покупки ОСАГО, однако сам техосмотр не отменяется, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

С 22 августа при оформлении полиса страховые компании больше не будут требовать диагностическую карту, что упростит для автомобилистов процесс заключения договора ОСАГО.

«Но это не означает, что техосмотр не нужно будет проходить вовсе», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что по действующему законодательству, если водитель автомобиля, не прошедшего техосмотр, станет виновником ДТП из-за технической неисправности, то страховка «не будет работать».

«Например, если у автомобиля откажут тормоза и он столкнется с другой машиной, то сначала страховая по ОСАГО оплатит владельцу пострадавшего авто причиненный ущерб, а затем потребует у виновника аварии вернуть компании эти деньги», — указал он.

А главное — своевременная проверка автомобиля позволяет вовремя обнаружить поломки и снижает риск аварийности из-за неисправности, что помогает сберечь многие жизни, подчеркнул Володин.