Париж, 21 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал, когда может произойти дебют аргентинского форварда Лионель Месси в команде, который ранее перешел в состав парижан из «Барселоны». Его слова 21 августа приводит ESPN.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

«Это была очень хорошая неделя для Месси, следующая неделя длинная, и если всё пойдёт хорошо, мы надеемся, что он сможет быть в группе и будет частью команды на соревновательном уровне», — сказал главный тренер «ПСЖ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «ПСЖ» в рамках третьего тура французской Лиги 1 2021/22 одержал уверенную победу над «Брестом» со счетом 4:2.

Отметим, Лионель Месси, являющийся шестикратным обладателем «Золтого мяча» и «Золотой бутсы», играл в составе «Барселоны» с 2005 года и 10 августа текущего года перешел в «ПСЖ».