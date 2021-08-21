Москва, 21 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Плановая коррекция орбиты Международной космической станции состоится 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС

Для коррекции орбиты будут использоваться двигатели служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Двигатели будут запущены на 50 секунд, что позволит поднять высотку орбиты на 1,2 км.

Коррекция орбиты будет проведена для создания баллистических условий перед стартом к МКС корабля «Союз МС-19» и возвращением предыдущего пилотируемого корабля «Союз МС-18».

Запуск корабля «Союз МС-19» запланирован на октябрь 2021 года. На нём на МКС будут доставлены режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд для съёмок научно-просветительского фильма «Вызов».