Калгари, Канада, 21 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Женская канадская сборная по хоккею обыграла команду Финляндии в матче первого тура женского чемпионата мира (ЧМ) по хоккею, который проходит в Калгари (Канада). Об этом 21 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Radiobrest.by Хоккей

Игра состоялась на льду «УинСпорт-Арены» в Калгари и закончилась победой канадской женской команды со счетом 5:3.

В составе победителей голами отличились Джейми Рэттрей (35-я минута), Мари-Филип Пулен (36-я), Эрин Эмброуз (43-я), Сара Филье (48-я) и Брианна Дженнер (60-я, в пустые ворота).

У сборной Финляндии шайбы на счету Нелли Лайтинен (3-я), Миннамари Туоминен (7-я, при игре 5×3) и Элизы Холопайнен (48-я).

Отметим, в следующем матче канадки сыграют 23 августа с женской сборной России, а Финляндия в этот же день встретится с командой США.