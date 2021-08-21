Самара, 21 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Пребывание граждан в лесах и въезд в леса транспортных средств ограничили до 27 августа в Самарской области. Соответствующий приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона опубликован 20 августа на сайте областного правительства.

(сс) skeeze Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Сообщается, что данные ограничения вводятся из-за высокой пожароопасности на территории лесного фонда региона.

По сообщению пресс-службы областного МЧС, при повышенном уровне пожарной опасности возрастает риск природных пожаров. Основной причиной возгораний становится нарушение людьми элементарных правил пожарной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с Самарской области с лесными пожарами борются с помощью беспилотников. Согласно данным на 10 августа, в регионе за неделю произошло 170 техногенных возгораний.