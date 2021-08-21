Пирр, США, 21 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Французский боец смешанного стиля (ММА) Чейк Конго победил досрочно российского спортсмена Сергея Харитонова на турнире Bellator 265, который проходил в городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США). Об этом 21 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во второй половине второго раунда француз усилил свой натиск и вынудил Харитонова отбиваться от серий ударов. Затем Конго перевел схватку в партер и провел российскому бойцу удачный удушающий удар, чем вынудил его капитулировать.

Отметим, это 31-я победа (29 — досрочно) в активе 46-летнего Чейка Конго при 11 поражениях, двух ничьих и одном бое, признанном несостоявшемся. Для 41-летнего Сергея Харитонова это поражение стало восьмым при 31 победе (29 — досрочно) и двух поединках, признанных несостоявшимися.