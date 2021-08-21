Симферополь, , 08:44 — REGNUM Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Российской ФедерацииАлександр Молохов подавал заявку на участие в международном саммите «Крымская платформа», который организуют украинские власти, но Киев эту заявку проигнорировал. Об этом Молохов рассказал в интервью РИА Новости.

Украина и Крым NASA

Напомним, что 23 августа в Киеве должен состоятся саммит «Крымская платформа». Этот саммит организован Украиной. Планируется, что на саммите будет обсуждаться вопрос о том, как «вернуть» Крым Украине. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 государства и международные организации.

Стоит отметить, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал готовящийся саммит «Крымская платформа» шабашем, на котором представители Запада будут продолжать «пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

По словам Молохова, он подавал заявку на участие в этом саммите в качестве спикера. Как представитель Крыма он хотел донести до участников саммита истинное положение дел на полуострове, однако заявка была проигнорирована.

«Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном — устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра», — сказал он.

Молохов пояснил, что хотел принять участие в саммите в качестве руководителя Международной ассоциации «Таврида». Он собирался рассказать участникам саммита о тех диверсиях, что украинские власти устраивают в отношении Крыма, а также блокадах, поставивших полуостров на грань гуманитарной катастрофы. Молохов также рассказал бы о том, как преобразился Крым за последние семь лет.

«Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой», — отметил Молохов.

Он подчеркнул, что семь лет назад крымчане исправили историческую ошибку: они воспользовались законным правом на референдум и вернулись домой, в Россию.