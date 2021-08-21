Москва, 21 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Ежегодная всероссийская акция «Ночь кино» пройдёт 28 августа в офлайн-формате. Об этом сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Глава Минкультуры рассказала, что в 2021 году в акции примут участие около четырёх тысяч кинотеатров и других площадок из 81 региона страны. Она добавила, что акция будет проводиться в офлайн-формате с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

В рамках «Ночи кино» проходят открытые показы в кинотеатрах, мастер-классы, встречи с актёрами и другие мероприятия. В 2021 году акция пройдёт уже в шестой раз. Организаторами акции являются Минкультуры РФ, Фонд Кино и портал «Культура.РФ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Москве мероприятия акции «Ночь кино» пройдёт на 120 различных площадках.