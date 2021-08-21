Цинциннати, США, 21 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграл Пабло Карреньо-Бусту из Испании в четвертьфинальном матче теннисного турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США). Об этом 21 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

si.robi Даниил Медведев

Спортсмен из России разгромил испанца в двух сетах со счетом 6:1, 6:1.

Теннисисты провели на корте 54 минуты. За это время Медведев, являющийся второй ракеткой мира, подал навылет девять раз, два раза ошибся при подаче и смог реализовать 5 из 11 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Отметим, в полуфинале турнира в Цинциннати Даниил Медведев сыграет с еще одним российским теннисистом — Андреем Рублевым, который ранее в другом четвертьфинале обыграл француза Бенуа Пэра.