Уфа, 21 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Мемориальный комплекс «Пять героев» с памятником прославленному бойцу, участнику Великой Отечественной войны Гази Загитову открыли в Башкирии. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Vseruss.ru Орден Красной Звезды

Сообщается, что открытие мемориального комплекса состоялось в Мишкинском районе в честь 100-летия со дня рождения Гази Загитова.

«Мемориальный комплекс посвящён четырём Героям Советского Союза — Махмуту Актуганову, Ишмаю Ишкинину, Степану Казакову и Егору Орсаеву, а также народному герою Гази Загитову, который 30 апреля 1945 года в составе штурмовой группы под обстрелом врага одним из первых водрузил Красное Знамя на берлинский рейхстаг», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что свыше 780 тысяч человек из Башкирии ушли на фронт, при этом не вернулись с войны почти половина фронтовиков.

«Историю, как мы знаем, помнят в лицах. Именно поэтому всегда в нашей памяти имена Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, Даяна Мурзина, многих славных командиров и воинов. В их числе — Гази Казыханович Загитов, в день 100-летия которого мы открываем этот замечательный памятник. Именно о таких людях мы должны рассказывать нашему молодому поколению. Чтобы ребята знали, какие героические у них были предки, какая великая у них страна. Пусть память о героях всегда будет в наших сердцах. Вечная слава павшим в боях!», — приводит пресс-служба слова главы республики Радия Хабирова.Сообщается, что Гази Казыханович Загитов родился в крестьянской семье 20 августа 1921 года в селе Янагушево в Башкирии. В 1940 года был призван в ряды Красной Армии. Был разведчиком взвода оптической разведки.

«30 апреля 1945 года под ураганным огнём противника штурмовая группа добровольцев, среди которых был и Гази Загитов, с боем прорвалась в рейхстаг и водрузила над ним Красное Знамя. Это стало знаком окончания самой кровопролитной войны в истории человечества. При этом Гази Загитов был ранен в грудь, но продолжил бой. Всю штурмовую группу наградили орденами Красного Знамен», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается, что прославленный фронтовик также был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», орденами Славы III и II степени и другими знаками отличия. После Великой Победы он вернулся в родное село, работал механиком, руководил колхозом.