Веракрус, Мексика, 21 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. К восточному побережью Мексики приближается тропический ураган «Грейс», который усилился до третьей категории (по шкале Саффира — Симпсона). Об этом 21 августа сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ураган

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По данным метеорологов, в настоящее время «Грейс» находится примерно в 75 километрах от города Тукспан в штате Веракрус и движется на запад со скоростью около 4 м/с. Скорость ветра в пределах урагана возросла до 54 м/с.

Напомним, что 19 августа ураган «Грейс» первой категории обрушился на мексиканский штат Кинтана-Роо, расположенный на восточном побережье полуострова Юкатан.

Как сообщало ИА REGNUM, «Оранжевый» уровень тревоги в нескольких курортных районах мексиканского штата Кинтана-Роо ввели власти региона из-за наступления урагана «Грейс».