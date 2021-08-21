Дамаск, 21 августа, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики уничтожили 22 ракеты, выпущенные Израилем. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Он сообщил, что израильские ВВС с территории Ливана нанесли ракетные удары по объектам в пригороде Дамаска и Хомсе. Большую часть этих ракет удалось уничтожить силами ПВО. При этом уничтожили израильские ракеты комплексы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» российского производства.

Напомним, что Израиль периодически наносит удары по целям в Сирии. Обычно речь идет об объектах, используемых иранским контингентом на территории Сирии.