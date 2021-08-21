Севилья, Испания, 21 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Севильи «Бетис» сыграл боевую ничью с командой «Кадис» в матче второго тура чемпионата Испании по футболу. Об этом 21 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра прошла на поле стадиона «Бенито Вильямарин» в Севилье и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счет в игре открыл форвард «Кадиса» Альваро Негредо, удачно реализовавший пенальти в ворота соперника на 11-й минуте. На 22-й минуте нападающий «Бетиса» Хуанми сравнял счет, который после этого так и не изменился до конца игры.

Отметим, в следующем туре испанской Примеры «Бетис» 28 августа примет у себя мадридский «Реал», а «Кадис» также на своем поле сыграет с командой из Памплоны «Осасуна».