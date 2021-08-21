Шадринск, Курганская область, 21 августа, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В Курганской области бышую заместительницу главы Шадринска подозревают в превышении должностных полномочий с ущербом бюджету в 41 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Собственная фотография Шадринск

Полицейские установили, что бывшая чиновница договорилась с подрядной организацией, которая занимается реконструкцией канализационных очистных сооружений в Шадринске, подписав акты фактически не выполненных работ. Тем временем реконструкция не произведена, контракт сорван, как и ввод объекта в эксплуатацию. Сумма причинённого ущерба бюджету составила порядка 41 миллиона рублей.

На сегодня изъяты бухгалтерские документы, исполнительная, проектная документация по муниципальному контракту. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).