Уфа, 21 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с грузовым поездом в Башкирии. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Neu-Zwei Поезд

Сообщается, что в Гафурийском районе на регулируемом переезде без дежурного работника на перегоне «Белое озеро-Дарьино» столкнулись грузовой поезд и автомобиль «Ford Focus».

По предварительный данным, в этой дорожной аварии получили не совместимые с жизнью травмы два человека, еще два человека пострадали. Они были доставлены в тяжелом состоянии в больницу города Стерлитамака.

«Схода состава не допущено», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии увеличилось число ДТП на железнодорожных переездах.