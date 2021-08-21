Вашингтон, 21 августа, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Обвинение в угрозе применения оружия массового поражения предъявлено гражданину США Флойду Рэю Роузберри, который 19 августа заявил, что в его машине в центре Вашингтона заложена бомба. Об этом 20 августа передал телеканал NBC.

Муляж бомбы

Кроме того, мужчину обвиняют в угрозе использования взрывного устройства. Вместе с тем никаких взрывчатых веществ в автомобиле Роузберри обнаружено не было.

Следствие утверждает, что обвиняемый в последнее время выступал с критикой политики президента США Джо Байдена, в также жаловался на ситуацию с мигрантами в стране и работу систему здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа на центральной площади американского горда Нью-Йорк был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. На территории объекта провели эвакуацию. После проверки было установлено, что найденный металлический контейнер не представляет опасности для окружающих.