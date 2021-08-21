Москва, 21 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Заслуженный юрист России Иван Соловьев обратил внимание, что граждане Российской Федерации вынуждены платить «скрытые» налоги, подчас и не подозревая о них. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

По словам Соловьева, граждане чаще всего осведомлены о тех налогах, которые сами уплачивают в казну. Также граждане, работающие по найму в курсе, что работодатель оплачивает за них подоходный налог и иные сборы, связанные с пенсионным и медицинским обеспечением.

Однако есть множество иных налогов, которые также платят граждане, иногда даже не зная о них. В первую очередь это налог на добавленную стоимость (НДС). Данный налог, несмотря на все цепочки продаж, в итоге в большинстве своем платят именно граждане. Также это акцизы, которые государство налагает на такие товары, как алкогольная продукция, табачная продукция, автомобильный бензин, дизельное топливо и другие.

Также скрытые налоги можно найти и в платежах за различные лицензии, к примеру за оружие. В стоимости страховок, к примеру ОСАГО, также содержатся скрытые налоги, например, это коэффициент мощности автомобиля (которая никак не влияет на аварийность).

«Все это относительно незаметные платежи. Однако в ряде случаев их совпадение в короткий временной промежуток способно нанести удар по бюджету домохозяйства», — отметил Соловьев.

Он также подчеркнул, что если знать, что скрытые платежи так или иначе присутствуют, то траты можно спланировать, закладывая в своем бюджете на это расходы.