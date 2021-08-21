Москва, 21 августа, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Правительство России планирует освободить Курильские острова от налогов на инвестиционную и коммерческую деятельность, превратив их практически в офшор. Об этом сообщил 21 августа полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

Amurobl.ru Юрий Трутнев

«Это практически офшор. То есть, налогов на Курилах почти не останется», — сказал он в интервью РБК.

По его словам, ставки налогов у юридических и физических лиц будут «не просто сняты», а убраны как категория, поэтому у хозяйствующих субъектов «не возникнет самого обязательства платежей налогов».

«Мы будем предлагать, что минимально в течение десяти лет, пока эти ставки будут работать, и проверок никаких не будет», — сказал Трутнев.

Ранее Юрий Трутнев сообщал, что правительство намерено нарастить темпы освоения Курильских островов, в том числе путём создания там свободной налоговой зоны. Завершить работу по созданию такой зоны планируется в течение пяти лет.