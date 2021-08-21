Москва, 21 августа, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Кормление бродячих собак может привести к разрастанию стай бездомных животных с агрессивным поведением. Об этом сообщил Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев РИА Новости.

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Кинолог напомнил основные правила обращения с бродячими собаками в Международный день защиты бездомных животных, отмечаемый 21 августа. Голубев подчеркнул, что собаки являются домашними животными, которые не должны оставаться без надзора.

При обнаружении бродячих собак или целой стаи таких животных эксперт порекомендовал обращаться в органы местного самоуправления и ветеринарного надзора. На этих органах лежит ответственность за отлов бродячих собак и помещение их в приют для животных.

Также Голубев предостерёг от неправильных действий, которые могут усугубить проблему. В частности, не рекомендуется кормить бездомных животных и создавать для них временное жильё. В этом случае собаки могут начать воспринимать территорию, на которой получают пищу, как свою.

«Стая начинает разрастаться и охранять территорию. Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий», — подчеркнул глава Российской кинологической федерации.

При желании помочь бездомным животным Голубев посоветовал обращаться в приюты. Такие организации нуждаются не только в материальной поддержке, но и в работе волонтёров.