Уфа, 21 августа, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Пребывание граждан на всей территории лесного фонда Башкирии и въезд в леса региона транспортных средств ограничен до 9 сентября в республике. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба республиканского министерства лесного хозяйства региона.

(сс) Georgia Emergency Management Agency Лесной пожар

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Сообщается, что данные ограничения вводятся из-за аномальной жары, в результате чего в лесах фиксируется чрезвычайный класс пожарной опасности.

«В связи с ухудшением лесопожарной ситуации в лесах и во исполнение распоряжения правительства Республики Башкортостан № 724-р от 12 августа 2021 года Минлесхоз РБ издал приказ, ограничивающий пребывание граждан в лесах на всей территории лесного фонда Республики Башкортостан, а также въезд в них транспортных средств, в период с 20 августа по 9 сентября 2021 года», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в некоторых муниципалитетах Башкирии с 16 августа по 5 сентября 2021 года ограничили пребывание людей в лесах из-за пожароопасной ситуации