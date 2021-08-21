21 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что украинское правительство начало формировать рабочую группу, целью которой будет нейтрализация угроз от газопровода «Северный поток — 2».

Мирослава Романенко, , 10:08 — REGNUM Правительство Украины начало формирование рабочей группы, целью которой будет нейтрализация угроз от газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Предварительно в состав группы входят вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська и министр энергетики Герман Галущенко.

Поставка газа. Гривна газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Леся из Страны», телеграм-канала депутата Рады Антона Полякова. Также инициативу украинских политиков оценили на странице канала «Первый независимый» в социальной сети Facebook. Многие указали на абсолютную бесполезность затеи украинских чиновников, добавив, что наверняка на эту задумку будут выделяться немалые средства из бюджета страны.

«Германия что думает по этому поводу?» — задался вопросом Иван.

«Нужна ещё группа борьбы с Крымским мостом!» — с сарказмом добавил Антон Г.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

«Как-то мелко. Нужно было создать очередную платформу и назвать ее «анти-СП-2», — иронизирует Yuriy P.

«Поздно!!! Такую группу надо уже создавать по «Северному потоку — 3», а не 2…» — отметил Данила Б.

«Интересно, как они бороться будут? Или это очередной финт, как деньги отмыть», — пишет Offspring.

«Опять иностранцев за наши деньги трудоустроят?» — задалась вопросом Галина.

«Быстрее бы набралась группа по борьбе с идиотами, которые уже всех задолбали», — эмоционально добавил Николай Н.

«Это еще одна кормушка под благовидным предлогом. На борьбу будут выделять некислый бюджет и будут его пилить. Но для простых людей от этого ни холодно, ни жарко! Увы!!!» — написал Tadzeiss_Kh.

«Если они не хотят, чтобы газ шёл в Европу, так можно и у нас вентиль перекрыть!» — отреагировал Boris L.

«Надо под борьбу с СП-2 создать министерство и уполномоченного по борьбе с СП-2 в Верховной раде», — не без сарказма добавил один из читателей.

«Есть только один выход: вести внешнюю политику в интересах большинства граждан Украины, начать с установления мира», — отметила Marina C.

Украинский газ Gov.ua

«Громко сказано, да и только. На самом деле за этим ничего нет, как и за всеми остальными потугами вроде «Крымской платформы», — пишет Олег М.

«Гениально, дать Путину в руки все карты, сделать всё своей криворукостью, чтоб он построил СП-2, и потом искать, как это все нейтрализовать», — смеется Алексей С.

«Украинские власти всё сделали, чтобы рассориться с Россией и напакостить этой стране. А теперь хотят продолжать получать деньги за транзит газа. К тому же рано забеспокоились. Контракт на транзит заканчивается в 2024 году. А при смене власти в Киеве на адекватных и транзит будет, и гражданская война закончится. И к тому же, как говорится, насильно мил не будешь. Газ российский. Кому хотят, тому и продают, и транзит гонят через кого хотят. Тем более что через «Северный поток» выгоднее. Стоимость газопровода «Северный поток» 10 млрд евро, а Украине каждый год надо платить за транзит 3 млрд. Чуть больше, чем через 3 года «Северный поток» окупится и начнётся экономия. К тому же украинская ГТС за 45 лет эксплуатации без каких-либо капитально выполненных работ по модернизации и ремонта уже порядком поизносилась и вот-вот может «неожиданно» выйти из строя. А немцам, в частности, это надо?» — подытожил Валерий Р.

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