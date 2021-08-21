Калининград, 21 августа, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» открылся в Калининграде 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Организаторы фестиваля «Короче» Кинофестиваль «Короче»

В рамках церемонии открытия прошёл концерт музыки из кино в Кафедральном соборе премьера комедии Петра Буслова «БУМЕРанг» в кинотеатре «Заря». Фестиваль продлится до 22 августа, в его рамках будут показаны 36 фильмов.

Лучшие короткометражные работы определит жюри в составе режиссёра Юрия Быкова, актёра Максима Лагашкина, актрисы Марины Александровой, сценариста Анастасии Пальчиковой, анимационного режиссёра Константина Бронзита и оператора Сергея Козлова. Председателем жюри остаётся продюсер Игорь Толстунов.

Фестиваль «Короче» проводится в Калининграде с 2013 года. Задачей показа является открытие новых режиссёров, работающих в жанре короткого метра.