Вашингтон, 21 августа, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Число обращений пациентов в США с симптомами гриппа остаётся ниже базового уровня в 2,6% (доля от всех обращений), но существенно превышает показатели прошлых лет. Об этом говорится в еженедельном отчёте Центров по контролю и профилактике заболеваний CDC.

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Если на 32-й неделе 2019 года в больницы с симптомами гриппа обращались менее чем в 1% случаев, то в 2020-м этот показатель превысил 1%, а в 2021-м достиг 2%. В отдельно взятом штате Джорджия число обращений в несколько раз превысило базовый уровень. Кроме того, зафиксировано удвоение показателя за последний месяц.

В CDC отмечают, что выявляемая заболеваемость гриппом почти не отличается от показателей прошлых лет, поэтому «повышение активности пациентов, вероятно, связано с увеличением циркуляции других респираторных вирусов».