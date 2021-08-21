Исламабад, 21 августа, 2021, 07:38 — ИА Регнум. По меньшей мере двое человек погибли в результате взрыва автомобиля в пакистанском городе Гвадар (провинция Белуджистан) 20 августа .Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв автомобиля

По информации агентства, в автомобиле находились граждане Китая. Еще трое человек, ехавших в транспортном средстве, получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в пакистанской провинции Пенджаб по меньшей мере три человека погибли и еще 50 получили ранения при взрыве во время шиитской траурной церемонии.