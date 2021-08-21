Москва, 21 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 спутниками компании OneWeb с космодрома «Байконур» перенесён на 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Mil.ru Ракета-носитель «Союз-2.1б»

Ранее планировалось, что запуск состоится 21 августа. Перенос на резервную дату осуществлён по инициативе иностранного заказчика для проведения дополнительных работ на наземной системе управления и контроля космическими аппаратами.

Британская компания OneWeb формирует группировку околоземных спутников для создания системы спутникового интернета. Запуски космических аппаратов OneWeb российскими ракетами-носителями осуществляется в рамках контракта АО «Главкосмос» (внешнеэкономическое подразделение Роскосмоса) с компаниями Arianespace и Starsem.

В настоящее время на орбите находится 254 спутника OneWeb. Для штатной работы системы спутникового интернета общий состав группировки должен быть доведён до 648 аппаратов.