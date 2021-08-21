Чита, 21 августа, 2021, 07:13 — ИА Регнум. В Нерчинском районе Забайкальского края при столкновении двух легковых автомобилей погибли три человека и пятеро пострадали. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, трагедия произошла на автодороге Могойтуй — Сретенск — Олочи в ночь на 21 августа в результате столкновения автомобилей Toyota Corolla и Toyota Premio.

УГИБДД Забайкальского края «В результате ДТП три человека погибли, пять получили ранения».

В настоящее время на месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД. Следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вольском районе Саратовской области в дорожной аварии пострадали семь человек, из них четверо погибли.